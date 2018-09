Volleybalsters willen nu mondiaal scoren

De Nederlandse volleybalsters nemen op het WK, dat over ruim een week in Japan begint, geen genoegen met het beste resultaat ooit. Twintig jaar geleden eindigde het team van toenmalig bondscoach Pierre Mathieu als zevende. Ditmaal, met twee zilveren EK-plakken en de vierde plaats op de Spelen van Rio 2016, op zak, is een medaille op mondiaal niveau het heilige doel. ,,We moeten in staat zijn de ‘final six’ te halen. Als je dan nog twee keer wint, speel je om de medailles”, keek bondscoach Jamie Morrison twee dagen voor afreizen op Papendal vooruit.

Oranje verloor zondag het laatste oefenduel in en tegen ItaliĆ«. ,,We haalden niet het niveau dat we verwacht hadden”, oordeelde aanvoerster en routinier Maret Balkestein-Grothues. ,,Ik hoop dan maar dat dit de slechte generale was.”

Voor Laura Dijkema (28) wordt het al haar derde WK. De spelverdeelster was in 2010 de stand-in voor Kim Staelens die kort voor het WK bevallen was en door bondscoach Avital Selinger wel als achtervanger was meegenomen. ,,Ik zei nog: ik kan toch niet al op een WK spelen, maar ik stond gewoon in de basis. We werden elfde, dat viel toen tegen.”

Vier jaar later eindigde het team onder Gido Vermeulen, nu aan een goed WK bezig met de mannen, zelfs als dertiende. Het was het sein voor een andere aanpak. Met eerst de markante Italiaan Giovanni Guidetti als coach en een zilveren EK-medaille en de vierde plaats op de Spelen als resultaat. Na diens vertrek nam Morrison het over, met vorig jaar opnieuw EK-zilver als voornaamste resultaat.

De Spelen, en dan vooral de verloren halve finale tegen China, zijn nog steeds een pijnpuntje. Dijkema: ,,Ik heb het nooit teruggezien, Ik kan nog wel eens terugdenken aan keuzes die ik in het veld maakte. We willen zo graag die stap zetten naar een medaille op wereldniveau. Ik weet niet of het realistisch is, maar ik weet in ieder geval dat we veel stabieler zijn.”

Nederland treft in de groepsfase Japan, ArgentiniĆ«, Duitsland, Mexico en Kameroen. Duitsland is op 29 september de eerste tegenstander in speelstad Yokohama. De duels om de medailles – brons dan wel goud – zijn op 20 oktober.