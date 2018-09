‘WADA heft schorsing Rusada op’

In het uitvoerend comité van het mondiale antidopingbureau WADA heeft een merendeel van de twaalf bestuursleden ingestemd met de opheffing van de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada. Dat meldt het Russische persagentschap RIA op basis van een bron die bij deze kwestie betrokken is.

Het Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. Dat werd onder meer in een rapport van de commissie-McLaren vastgesteld.

Voor een hernieuwde toetreding van Rusada tot WADA dienden de Russen aan vele voorwaarden te voldoen. Een speciale commissie van WADA moest controleren of alle criteria waren gehaald. Onlangs werd bekend dat deze commissie een aanbeveling had gedaan om Rusada weer een officiële status te verlenen.

Het bestuur van WADA vergadert op de Seychellen over deze heikele kwestie.