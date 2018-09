Wielrenner Landa mist WK

Mikel Landa gaat volgende week zondag niet van start voor de wegrace van de WK wielrennen in Innsbruck. De Spanjaard vindt dat hij nog onvoldoende in vorm is.

Landa kwam vorige maand hard ten val tijdens Clásica San Sebastián. Hij brak onder meer een wervel onderin zijn rug. Hij nam donderdag na de Italiaanse koers Coppa Sabatini het besluit om niet naar Oostenrijk te reizen.

De Spaanse bondscoach Javier Mínguez heeft Omar Fraile als vervanger van Landa aangewezen. Alejandro Valverde is de kopman van de ploeg die verder bestaat uit Enric Mas, Ion Izagirre, Jesús Herrada, Mikel Nieve, David de la Cruz en Jonathan Castroviejo.