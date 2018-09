Tafeltennisster Li Jie naar achtste finales

Tafeltennisster Li Jie heeft bij de Europese kampioenschappen in Alicante de achtste finale bereikt. De als tweede geplaatste Nederlandse versloeg in de tweede ronde de Spaanse Xuan Zhang met 4-0 (11-5 11-4 11-5 11-7). Haar volgende tegenstandster is de Duitse Sabine Winter.

Met haar Poolse partner Li Qian bereikte Li Jie de kwartfinales van het dubbelspel. Daarin spelen de twee zaterdag tegen Lian Ni Xia en Sarah de Nutte. Jie en Qian versloegen de Spaansen Maria Xiao en Galia Dvorak met 4-0, 11-3 11-5 11-7 11-3.

Britt Eerland werd met haar Tsjechische kompaan Dana Cechova uitgeschakeld. Het duo verloor van de Duitse combinatie Sabine Winter/Petrissa Solja: 2-4 (5-11 11-8 11-9 5-11 5-11 7-11).

Later vrijdag speelt Eerland in de tweede ronde van het individuele toernooi.