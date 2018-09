Vermeulen: er was geen beginnen aan

Bondscoach Gido Vermeulen van de Nederlandse volleyballers verlegde het vizier na de zware WK-nederlaag in Milaan tegen Rusland (25-17 25-16 25-21) snel naar Finland. ,,Zaterdag gaan we er tegen dat land weer vol tegenaan. We willen zo hoog mogelijk eindigen op dit WK, graag bij de top acht van de wereld”, liet Vermeulen weten bij Ziggo Sport.

Vermeulen gaf toe dat Oranje weinig bij de Europese kampioen had in te brengen. ,,Vanaf de eerste set stonden we onder een ongelooflijke servicedruk. We werden helemaal weggeserveerd. Er was geen beginnen aan. Rusland was gewoon te goed voor ons.”

Vermeulen zag zijn ploeg met pijn in het hart worstelen. ,,We konden niet loskomen, niet qua spel en niet qua emotie. De juiste energie ontbrak om in dit duel als collectief te kunnen vechten.”

Vermeulen rekent zaterdag tegen Finland op herstel. Zondag wacht nog het sterke ItaliĆ«, dat zich als groepswinnaar wil plaatsen voor de ‘Final Six’. Oranje hoopt nog op de tweede plek in de poule, die mogelijk ook recht geeft op deelname aan de derde WK-ronde.