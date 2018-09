Volleyballers kunnen niet opnieuw stunten

De Nederlandse volleyballers hebben bij het WK in Italië tegen Bulgarije niet opnieuw kunnen stunten. Oranje was in de eerste groepswedstrijd van de tweede ronde niet opgewassen tegen Rusland. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen ging in Milaan kansloos onderuit tegen de Europese kampioen: 25-17 25-16 25-21.

Nederland speelt zaterdag tegen Finland en zondag tegen Italië, dat alle vijf groepsduels in de eerste ronde won. De behaalde punten in de eerste ronde tellen voor de stand in de tweede ronde gewoon mee. De winnaars van de vier poules in de tweede ronde plaatsen zich met de twee beste nummers twee voor de zogenoemde Final Six. Na de zware nederlaag tegen Rusland lijkt kwalificatie voor de derde WK-ronde meteen ver weg voor Oranje.

Nederland wist tot ieders verbazing vier van de vijf groepswedstrijden in de eerste ronde te winnen. Vooral met de overwinningen op olympisch kampioen Brazilië en Frankrijk, de nummer vier van het vorige WK in 2014, maakte Oranje grote indruk. De verrassende ploeg van bondscoach Vermeulen begon na de ijzersterke eerste ronde met veel vertrouwen aan het duel met Rusland, dat bij het WK met drie overwinningen en twee nederlagen nog niet echt wist te imponeren.

De Russen waren in Milaan echter op alle fronten de betere ploeg. Oranje had veel moeite met het verwerken van de zeer scherpe Russische service en kon te weinig scoren langs en over het machtige blok van de Oost-Europese formatie. Zeker in de eerste twee sets maakte de nummer vier van de wereldranglijst amper fouten. Nederland daarentegen wist het hoge niveau uit de eerste groepsronde niet te halen. Vooral ook de service leverde door te weinig zuiverheid en durf minder punten op dan eerder in het toernooi.