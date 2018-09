Wielrenner Nizzolo naar Dimension Data

De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo verhuist van Trek-Segafredo naar Dimension Data. De sprinter verbond zich voor twee jaar aan de Zuid-Afrikaanse ploeg uit de UCI WorldTour. Nizzolo heeft een aardige erelijst opgebouwd, maar hij wacht nog steeds op zijn eerste grote overwinning.

,,Ik ben geboren in Milaan en ik droom ervan Milaan-Sanremo te winnen”, zegt Nizzolo. ,,Ik hoop die droom te verwezenlijken in het shirt van Dimension Data. Hier vind ik de ideale omstandigheden om mijn ambities in de sprint te kunnen verwezenlijken. Ik voel dat ik in staat ben om ‘snelle’ klassiekers en etappes in de grote rondes te kunnen winnen.”

De Italiaan rijdt al sinds zijn profdebuut in 2011 voor de Trek-ploeg. Nizzolo won in 2016 de Italiaanse titel op de weg en voor het tweede jaar op rij het puntenklassement in de Giro d’Italia, overigens zonder daarin een etappe te winnen. Onduidelijk is wat de komst van Nizzolo bij Dimension Data voor gevolgen heeft voor de Britse sprinter Mark Cavendish, wiens contract afloopt.