Woods aan kop bij Tour Championship

De Amerikaanse golfer Tiger Woods staat na de eerste ronde van het Tour Championship bovenaan de ranglijst. De 42-jarige Woods, die na jaren vol blessureleed steeds meer flarden van zijn oude klasse laat zien, had 65 slagen nodig voor zijn eerste omloop over de golfbaan in Atlanta. Hij deelt de leiding met zijn landgenoot Rickie Fowler, die ook vijf slagen onder par dook.

De twee Amerikanen hebben één slag voorsprong op Justin Rose, de Engelse nummer 1 van de wereld. Woods noteerde vier birdies en zelfs een eagle. Hij moest daar wel één bogey tegenover zetten. Fowler vulde zes birdies en een bogey in op zijn scorekaart.

Woods doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan het Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste golfers van de Amerikaanse PGA Tour. De golfmiljardair werd de afgelopen jaren geplaagd door rugproblemen, maar maakte dit seizoen een succesvolle rentree. Alleen een toernooizege ontbreekt nog. ,,Ik heb het verdiend om hier weer te staan”, zei Woods in Atlanta.