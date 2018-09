Judoka Karthaus strandt in tweede ronde WK

Judoka Dewy Karthaus is er bij haar WK-debuut in Bakoe niet in geslaagd zich bij de laatste zestien te voegen in de klasse tot 57 kilogram. De Française Helène Receveaux was in de tweede ronde te sterk. Ze won in de golden score, de verlenging, op ippon. Receveaux was op voorhand een lastige tegenstandster voor de 22-jarige Karthaus. Ze won vorig jaar brons op de WK.

Karthaus had in de eerste ronde nog op waza-ari gewonnen van Manita Shrestha Pradhan uit Nepal. Haar landgenote Margriet Bergstra, uitkomend in dezelfde gewichtsklasse, vloog er al in de eerste ronde uit: ze verloor van de Chinese Zhang Wen op waza-ari.

Bij de mannen tot 73 kilo bleef Sam van ’t Westende ook steken in de eerste ronde. Hij verloor van de Hongaar Miklos Ungvari.