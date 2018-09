Motorcoureur Lorenzo op pole in Aragón

Motorcoureur Jorge Lorenzo vertrekt zondag bij de Grote Prijs van Aragón in de MotoGP van poleposition. De 31-jarige coureur van Ducati was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso. Lorenzo klokte 1.46,881, Dovizioso was 0,014 seconde langzamer (1.46,895).

Regerend wereldkampioen Marc Márquez zette zijn Honda ook op de voorste startrij neer. De Spanjaard, leider in de stand om de wereldtitel, noteerde met 1.46,960 de derde tijd. Márquez heeft in de WK-stand al 67 punten voorsprong op Dovizioso, zijn eerste belager. Lorenzo staat 91 punten achter op zijn landgenoot, met wie hij volgend jaar gaat samenwerken bij het fabrieksteam van Honda.

De Italiaanse veteraan Valentino Rossi, derde in de WK-stand op 70 punten van Márquez, kwam niet verder dan de achttiende tijd. Het betekende zijn slechtste kwalificatie sinds de TT van Assen in 2006. De 39-jarige Rossi, die in de training was gevallen met zijn Yamaha en daar in de kwalificatie nog de gevolgen van ondervond, schoof echter nog een plekje op omdat Franco Morbidelli voor straf zes plaatsen naar achteren moest. Morbidelli had niet voor het eerst een andere coureur opgehouden door langzaam over de baan te rijden. De GP van Aragón in Spanje is de veertiende wedstrijd van dit seizoen. Het WK gaat over negentien grands prix.

In de Moto2 kwam Bo Bendsneyder niet verder dan de 26e tijd in de kwalificatie. Met 1.54,720 was de negentienjarige Rotterdammer, die komend seizoen voor het Nederlandse team van Roelof Waninge gaat rijden, ruim 1,5 seconde langzamer dan Brad Binder. De Zuid-Afrikaan veroverde poleposition met 1.53,149. De top zes zat binnen amper twee tienden van een seconde van elkaar. De Italiaan Francesco Bagnaia, leider in het WK, kwalificeerde zich als vijfde.