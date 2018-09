Nederlandse menners op koers voor medailles

De Nederlandse vierspanmenners liggen bij de Wereldruiterspelen in Tryon op koers voor een medaille. Oranje staat na het tweede onderdeel, de marathon, op de derde plaats in het landenklassement. Koos de Ronde schreef de marathon op zijn naam en nestelde zich daardoor in het individuele klassement op de vierde plek, met een medaille binnen handbereik.

De Ronde herstelde zich van een tegenvallende dressuurproef, waarin hij niet verder kwam dan de veertiende plaats. In de afsluitende vaardigheidsproef van zondag moet hij een kleine achterstand zien weg te werken op de Belg Edouard Simonet. De Australiƫr Boyd Exell koerst af op zijn vijfde wereldtitel op rij. Chester Weber uit de Verenigde Staten neemt de tweede plek in. IJsbrand Chardon staat op positie twaalf, zijn zoon Bram vier plekken lager.

In het landenklassement leiden de Amerikanen, gevolgd door Belgiƫ en Nederland.