Topbadmintonner Lee Chong Wei heeft kanker

De Maleisische topbadmintonner Lee Chong Wei heeft neuskanker. De voormalig nummer één van de wereld wordt in Taiwan behandeld voor de ziekte die nog in een beginstadium bij hem is geconstateerd. Dat meldt de badmintonbond van zijn land. De behandeling slaat vooralsnog aan.

Lee (35) meldde zich dit jaar af voor de WK en de Aziatische Spelen. ,,Problemen met de ademhalingsorganen”, werd toen door de Maleisische bond als reden opgegeven. Lee, momenteel vierde op de wereldranglijst, heeft 69 internationale titels achter zijn naam en veroverde drie zilveren olympische medailles. ,,Chung Wei wordt in Taiwan behandeld en dat verloopt goed. Hij is momenteel aan het bijkomen van de behandeling in gezelschap van naaste familie en vrienden”, meldde Datuk Seri Norza Zakaria, voorzitter van de Maleisische bond.