Van Gelder vierde aan ringen in Hongarije

Turner Yuri van Gelder heeft bij de World Challenge Cup in de Hongaarse stad Szombathely net naast een medaille gegrepen. De ringenspecialist eindigde als vierde met een score van 14,150. Het goud ging naar de Japanner Shogo Nonomura (14,400).

Van Gelder had zich als derde gekwalificeerd. Hij kwam in de finale tot dezelfde score als Kenta Chiba uit Japan, die echter het brons ontving omdat zijn uitvoering iets beter was. ,,Ik heb veel geleerd dit seizoen en kijk er naar uit om mijn oefening volgend jaar te verbeteren”, schreef de 35-jarige Brabander op Twitter. De wereldkampioen van 2005 pakte in juli brons bij de World Cup in Turkije.

Na zijn veelbesproken aftocht bij de Spelen van Rio 2016 verdween Van Gelder uit de nationale selectie. Hij moet zich nu financieel zelf zien te redden. Dankzij een sponsor kon de ringenspecialist dit seizoen meedoen aan een aantal wereldbekerwedstrijden voor de Challenge Cup.