Verhofstad en Van Assche niet naar WK turnen

Bram Verhofstad en Anthony van Assche zijn afgevallen voor de wereldkampioenschappen turnen in Doha. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft zaterdag zijn selectie bekendgemaakt. Michel Bletterman, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Epke Zonderland reizen 18 oktober naar Qatar, waar het toernooi een week later begint. Van het zestal zal er een als reserve worden aangewezen. Dat gebeurt na een interland tegen België en Frankrijk op 6 oktober in Gent.

Verhofstad miste vorig jaar nog op een haar een medaille bij de WK in Montreal. Op vloer eindigde de turner van Flik-Flak toen verrassend als vierde. Louwije gaat voor het eerst met de Nederlandse ploeg op pad voor een groot titeltoernooi. Hij is een tot Nederlander genaturaliseerde Belg die al jaren bij Flik-Flak turnt.