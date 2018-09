Anderson wint titel in Champions League

Gary Anderson heeft in Brighton de Champions League of Darts gewonnen. De Schot was in de finale met 11-4 te sterk voor zijn landgenoot Peter Wright. Anderson verdiende ruim 110.000 euro met zijn eerste triomf bij dit toernooi. Wright moest zich met de helft tevreden stellen.

Michael van Gerwen, die de Champions League of Darts nog niet won, verloor in de halve eindstrijd van Wright. De Brabander verspeelde een voorsprong van 8-5 en verloor met 9-11. Hij ging met ruim 27.000 euro naar huis.

In 2016, tijdens de eerste editie, moest Van Gerwen in de finale zijn meerdere erkennen in de Britse grootmeester Phil Taylor. Vorig jaar won de Oostenrijker Mensur Suljovic de hoofdprijs dankzij een zege in de finale op Anderson. De Schot nam zondag in de halve finales revanche op hem (11-4).