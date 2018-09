Barguil vervangt Rolland in Franse WK-ploeg

Warren Barguil maakt alsnog deel uit van de Franse selectie voor de wegrace bij de WK wielrennen in Innsbruck. De renner van Fortuneo was aanvankelijk gepasseerd door bondscoach Cyrille Guimard, maar vervangt nu de zieke Pierre Rolland.

Eerder had Guimard Alexandre Geniez aangewezen als achtste renner. Het was de enige nog vacante plaats in de ploeg, maar door het wegvallen van Rolland kwam er alsnog een plek vrij voor Barguil. De andere Franse renners in de wegrace zijn Tony Gallopin, Anthony Roux, Rudy Molard, Thibaut Pinot, Romain Bardet en Julian Alaphilippe. Benjamin Thomas en Yoann Paillot komen woensdag uit op de individuele tijdrit.