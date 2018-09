Bertens verovert in Seoul derde titel van 2018

Kiki Bertens heeft in Seoul haar derde titel van 2018 veroverd. In de finale was de als tweede geplaatste tennisster uit Wateringen met 7-6 (2) 4-6 6-2 te sterk voor de genaturaliseerde Australische Ana Tomljanovic.

Voor Bertens is het haar zevende eindzege uit haar loopbaan. Dit seizoen was ze al de sterkste in de Amerikaanse steden Charleston en Cincinnati. Vorig jaar won ze de WTA-toernooien van Gstaad en Nürnberg, een jaar eerder zegevierde ze ook in Nürnberg en in 2012 beleefde ze de primeur in het Marokkaanse Fez.

Door de finale te winnen stijgt Bertens naar plek 11 op de wereldranglijst. Ze neemt die positie over van de Letse Jelena Ostapenko, die het toernooi in Zuid-Korea vorig jaar op haar naam wist te schrijven. Het gat met de nummer 10, de Duitse Julia Görges, bedraagt precies honderd punten.