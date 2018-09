Dumoulin gelooft niet in gemengde tijdrit

Tom Dumoulin vindt het jammer dat de ploegentijdrit voor merkenteams verdwijnt van het WK-programma. Met Sunweb pakte de Limburger in Innsbruck achter Quick-Step het zilver, na het goud van vorig jaar in Bergen. ,,We konden niet sneller en ik denk dat we nergens fouten hebben gemaakt. Er was er een beter”, concludeerde Dumoulin, die denkt dat er commerciële redenen zijn om het onderdeel te schrappen. ,,Als steeds blijkt dat dit een duur evenement is dat zich niet terugbetaalt dan moet er iets anders worden verzonnen.”

Een optie zou een tijdrit zijn voor gemengde landenteams, hoorde ook Dumoulin die niet meteen warmloopt voor die opzet. ,,Ik weet niet of dat de oplossing is, of mensen thuis dat interessanter gaan vinden dan wat we vandaag hebben laten zien. Ik denk van niet. De renners zitten er nog minder op te wachten. Het wordt raar om ineens samen te rijden. Wij als Nederland zijn dan wel meteen topfavoriet, vooral dankzij de vrouwen natuurlijk.”