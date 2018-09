‘Final Six’ buiten bereik volleyballers

De Nederlandse volleyballers kunnen bij het WK in Italië en Bulgarije de zogenoemde Final Six niet meer bereiken. Concurrent Rusland won in Milaan zoals verwacht de afsluitende groepswedstrijd tegen het uitgeschakelde Finland. De Europese kampioen zegevierde met 3-0 (25-17 25-19 25-22) en stelde daarmee achter Italië in poule E de tweede plaats veilig. De vier poulewinnaars en de twee beste nummers twee kwalificeren zich voor de volgende WK-ronde.

Nederland speelt zondagavond nog tegen Italië. Oranje zou alleen nog kans op de tweede plaats maken als Rusland van Finland zou verliezen. In de praktijk bleek dat onhaalbaar.

Nederland was zaterdag met 3-1 te sterk voor Finland. Een dag eerder bleek de ploeg van bondscoach Gido Vermeulen niet opgewassen tegen Rusland (0-3). Eerder maakte Oranje grote indruk op het WK met overwinningen tegen olympisch kampioen Brazilië en Frankrijk, de nummer vier van het vorige WK in 2014.