Judoka De Wit verrassend snel uitgeschakeld

Voor Frank de Wit zijn de wereldkampioenschappen judo op een enorme teleurstelling uitgelopen. De nummer twee van de wereldranglijst in de klasse tot 81 kilogram liet zich al tijdens zijn eerste optreden in Bakoe verrassen door Medickson Del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek.

Sanne Vermeer won haar eerste wedstrijd wel. Ze was in de klasse tot 63 kilogram te sterk voor Catherine Beauchemin-Pinard uit Canada. Ze stuit in de tweede ronde op Katharina Haecker uit Australiƫ. In dezelfde gewichtsklasse was Juul Franssen vrijgeloot voor de eerste ronde. Zij opent haar WK met een wedstrijd tegen Baldorj Munchunchimeg uit Mongoliƫ.