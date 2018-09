Rusland verslaat Italië op WK volleybal

De Nederlandse volleyballers zijn bij het wereldkampioenschap in Italië dicht bij uitschakeling. Het team van bondscoach Gido Vermeulen won zaterdag zelf met 3-1 van Finland. Concurrent Rusland was later op de avond met 3-2 te sterk voor Italië, waardoor Oranje in groep E naar de derde plaats zakte.

De winnaars van de vier poules in de tweede ronde plaatsen zich met de twee beste nummers twee voor de zogenoemde Final Six. Nederland moet zondag zelf van koploper Italië winnen en hopen dat Finland stunt tegen Rusland, dat nu tweede is.