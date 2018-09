Succesvolle rentree wielrenner Gilbert

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) heeft een succesvolle rentree gemaakt in het peloton. De 36-jarige Belg schreef in Frankrijk de 72e editie van de GP d’Isbergues – Pas de Calais op zijn naam.

Voor Gilbert was het zijn eerste wedstrijd nadat hij bij een zware val in de Tour zijn knieschijf had gebroken. De ex-wereldkampioen versloeg na 199 kilometer de Fransman Christophe Laporte (Cofidis) en diens landgenoot Florian Sénéchal in de sprint.

,,Ik heb enorm hard gewerkt om hier vandaag te staan”, liet Gilbert opgetogen weten. ,,Het is dan extra speciaal om ook nog eens te winnen. Daarbij was het ook nog eens mijn eerste zege van het seizoen. Die kwam niet eenvoudig tot stand, want het was een lastige koers in zware omstandigheden, bij een temperatuur van zeven graden. Ik heb echter de hele wedstrijd mee voorin gestreden en de sterke mannen konden in de finale het verschil maken.”