Volleybalster Beliën later naar Japan voor WK

De Nederlandse volleybalsters zijn zonder Yvon Beliën in Japan aangekomen waar volgend weekeinde het WK begint. De 24-jarige middenspeelster was afgelopen week ziek. Beliën sluit een dag later in Yokohama bij Oranje aan.

Beliën kampte de afgelopen dagen met klachten die werden veroorzaakt door een virus. De medische staf van Oranje nam daarop de vereiste maatregelen. ,,Volgens de bestaande richtlijnen is ze, nadat ze klachtenvrij was, nog 48 uur thuisgebleven. Over de inzetbaarheid van Beliën op het WK bestaat geen twijfel”, liet de volleybalbond weten.

Nederland begint zaterdag aan het WK met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna fungeren Japan, Kameroen, Argentinië en Mexico als tegenstander in groep A. De eerste vier teams van de poule plaatsen zich voor de tweede ronde.