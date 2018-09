De Duitse tafeltennisser Timo Boll heeft in het Spaanse Alicante voor de zevende keer de Europese titel veroverd. De 37-jarige routinier rekende in de finale af met de Roemeen Ovidiu Ionescu in 4-1. Eerder was hij al de beste in 2002, 2007, 2008, 2010, 2011 en 2012.

De Poolse Li Qian, in China geboren, pakte EK-goud bij de vrouwen. Zij klopte in de eindstrijd Margaryta Pesotska uit Oekraïne met 4-2.