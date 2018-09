Bertens nummer 11 van de wereld

Tennisster Kiki Bertens heeft de top 10 van de wereldranglijst binnen handbereik. De 26-jarige Westlandse schreef afgelopen week het WTA-toernooi van Seoul op haar naam en steeg daardoor weer een plek op de mondiale ranking. Bertens is nu de nummer 11 van de wereld, met slechts 100 punten achterstand op de Duitse Julia Görges die de tiende positie in handen heeft.

Zowel Bertens als Görges komt deze week in actie in Wuhan. De Nederlandse treft op het Chinese hardcourt in de eerste ronde Belinda Bencic uit Zwitserland. Görges heeft zich al geplaatst voor de tweede ronde, met winst op Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Bertens treft de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova als ze wint van Bencic.

In de strijd om deelname aan de WTA Finals, eind oktober in Singapore voor de acht beste tennissters van dit jaar, moest Bertens de cruciale achtste plek afstaan aan Karolina Pliskova. De Tsjechische won het toernooi van Tokio, waar meer punten waren te verdienen dan in Seoul.

Op de wereldranglijst bij de mannen staat Robin Haase nog steeds op plek 44. De 31-jarige Hagenaar kwam afgelopen week niet in actie.