Eerste toernooizege Woods in ruim 5 jaar

Golfer Tiger Woods weet na ruim vijf jaar weer wat winnen is. De inmiddels 42-jarige Amerikaan schreef in Atlanta het Tour Championship op zijn naam. Dat deed hij op East Lake met een eindscore van 269 slagen.

Woods deed voor het eerst sinds 2013 weer mee aan het Tour Championship, het slottoernooi voor de beste dertig golfers van de Amerikaanse PGA Tour. De golfmiljardair werd de afgelopen jaren geplaagd door rugproblemen en privéperikelen, maar maakte dit seizoen een succesvolle rentree. Alleen een toernooizege ontbrak nog.

Woods won het Tour Championship eerder in 1999 en 2007. De veertienvoudige majorwinnaar bracht zijn totaal in Atlanta op tachtig PGA-titels. Sam Snead is recordhouder met 82 toernooizeges.

Woods won in augustus 2013 zijn laatste laatste titel, op het WGC-Bridgestone Invitational.

Woods begon met een voorsprong van drie slagen op de Noord-Ier Rory McIlroy en de Engelsman Justin Rose aan de laatste dag. Hij startte uitstekend en produceerde meteen op de eerste hole een birdie. Na vijf holes bedroeg de marge op zijn naaste twee belagers al vijf slagen.

Woods ging pas op de tweede serie van negen holes wat foutjes maken. Hij noteerde bogeys op de tiende, de vijftiende en zestiende hole, maar ook nog een birdie op de dertiende. Met een rondje van 71 slagen (+1) hield hij een marge van twee slagen over op zijn landgenoot Billy Horschel, die met een omloop van 66 slagen naar de tweede plek klom in de eindstand (271 slagen).

De eindwinnaar van de FedExCup was Rose, die voldoende had aan de gedeelde vierde plaats (274 slagen) voor de bonus van 10 miljoen dollar (ongeveer 8,5 miljoen euro).