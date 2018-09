Finale Daviscup in Lille op gravel

De finale van de laatste Daviscup oude stijl tussen gastland Frankrijk en Kroatië zal in het Stade Pierre-Mauroy in Lille op gravel worden gespeeld. De eindstrijd van het befaamde tennistoernooi voor nationale mannenteams staat van 23 tot 25 november op de agenda.

Frankrijk is de titelverdediger. ‘Les Bleus’ klopten vorig jaar België in de finale, die ook in Lille werd gespeeld. Die ontmoeting vond toen op hardcourt plaats.

In de halve finales rekende Frankrijk dit jaar af met Spanje, dat aantrad zonder topper Rafael Nadal. Kroatië versloeg de Verenigde Staten.

Het toernooi om de Daviscup wordt met ingang van komend jaar niet meer verspreid over het hele seizoen afgewerkt. Vanaf 2019 komt er in november een toernooi van één week op dezelfde locatie waarin achttien teams strijden om de titel. In februari vinden voorronden plaats om een plek in het eindtoernooi te verwerven.