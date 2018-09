Judoka Van Dijke start met zege

Judoka Sanne van Dijke heeft haar eerste optreden op de WK in Bakoe succesvol afgesloten. Na een ‘bye’ in de eerste ronde won ze in de tweede ronde van Naranjargal Tsend-Ayush. Ze versloeg in de klasse tot 70 kilogram de Mongoolse op ippon. Haar volgende tegenstandster is de Colombiaanse Yuri Alvear.

Debutante Hilde Jager werd in dezelfde klasse direct uitgeschakeld door Alena Prokopenko uit Rusland.

Noël van ’t End (-90 kilogram) won, eveneens op ippon, van de Portugees Tiago Rodrigues. Het was al zijn derde zege. Zijn volgende opponent is de Duitser Eduard Trippel. Jesper Smink werd in de eerste ronde uitgeschakeld.