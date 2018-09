Polsblessure houdt Gregorius aan de kant

Voor honkballer Mariekson ‘Didi’ Gregorius zit het seizoen in de Major League er mogelijk al op. De korte stop van New York Yankees kampt met een polsblessure, zaterdag opgelopen toen hij het winnende punt binnenliep in de wedstrijd tegen Baltimore Orioles (3-2). Een MRI-scan wees uit dat er een scheurtje zit in het kraakbeen van zijn rechterpols.

De 28-jarige Amsterdammer heeft een cortisone-injectie laten zetten en hoopt daarmee de pijn te onderdrukken. ,,Het is heel frustrerend dat ik nu niet kan spelen”, zegt de international van Oranje. ,,Ik heb wat beweging in mijn pols, maar we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt. Als het beter gaat, kan ik mogelijk toch meedoen aan de play-offs.” De Yankees spelen volgende week een zogeheten wildcardduel, waarin de laatste beschikbare plek in de play-offs op het spel staat.

Gregorius is zowel verdedigend als aanvallend een belangrijke kracht bij de Yankees. Hij sloeg dit seizoen 27 homeruns en zorgde voor 86 binnengeslagen punten en tien gestolen honken. Tegen de Orioles liep hij in de elfde inning vanaf het eerste honk het winnende punt binnen. Gregorius gleed naar de thuisplaat toe en raakte daarbij geblesseerd. ,,Iedereen weet hoe belangrijk Didi voor ons is”, zei manager Aaron Boone. ,,Hopelijk krijgen we in de komende dagen goed nieuws.”

Ook Xander Bogaerts kampt met fysieke problemen. De korte stop van Boston Red Sox, als kampioen van de oostelijke divisie in de American League al zeker van deelname aan de play-offs, moest de wedstrijd tegen Cleveland Indians staken vanwege schouderklachten. De Arubaan greep naar zijn linkerschouder na een mislukte poging om de bal weg te slaan.