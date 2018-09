Wedstrijd van Bertens toch nog hervat

De wedstrijd tussen Kiki Bertens en Belinda Bencic in de eerste ronde van het tennistoernooi van Wuhan wordt maandag toch nog uitgespeeld. De wedstrijdleiding heeft besloten om verder te gaan onder een gesloten dak boven het centercourt.

Bertens leidde met 6-3 4-6 2-0 toen de wedstrijd werd afgebroken vanwege aanhoudende regenval. De wedstrijdleiding maakte eerder bekend dat het duel dinsdag niet voor 14.45 uur plaatselijke tijd hervat zou worden.

Bertens kan tijdens het toernooi in Wuhan goede zaken doen. Ze is naar de elfde plaats van de wereldranglijst geklommen, met dank aan haar eindzege van zondag in Seoul. Een plaats in de top tien lonkt. Ze heeft nog maar honderd punten minder dan de Duitse Julia Görges die nu de tiende positie in handen heeft.

Bertens is ook nog vol in de race voor een ticket voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore voor de acht beste tennissters van dit jaar. Bertens staat nu negende op de ranglijst van 2018, vlak achter Karolina Pliskova uit Tsjechië.