Bertens verliest na zes zeges op rij

Aan een sterke serie van tennisster Kiki Bertens is in het Chinese Wuhan een einde gekomen. De Nederlandse tennisster verloor in de tweede ronde van Anastasia Pavlioetsjenkova. De Russische nummer 39 van de wereld was in twee sets klaar met de vermoeid ogende Bertens: 6-4 6-2.

Bertens had inmiddels zes zeges op rij geboekt. Vijf daarvan leverden haar de toernooiwinst op in Seoul, waar ze zondag in de finale de Australische Ajla Tomljanovic versloeg. Een dag later vloog ze naar Wuhan waar ze meteen de baan op moest voor een partij tegen de Zwitserse Belinda Bencic. Die won ze in drie zware sets met ook nog een onderbreking wegens regen, terwijl de partij na een tweede regenpauze verhuisde naar het overdekte centercourt.

Bertens, de nummer elf van de wereld inmiddels, leek vooraf kansrijk tegen Pavlioetsjenkova, van wie ze in drie eerdere ontmoetingen nog nooit verloren had. Ze pakte ook de eerste break, maar verloor daarna meteen haar eigen opslag: 2-2. Na nog twee breaks stond het 4-4, waarna Bertens bij een 5-4-achterstand opnieuw haar service inleverde bij het eerste setpunt.

In de tweede set liep de Russische na een vroege break naar 3-0 en was de partij na weer een verloren servicegame van Bertens beslist: 6-2. Vorig jaar strandde de in Breda woonachtige tennisster in Wuhan eveneens in de tweede ronde.