Simona Halep is uitgeschakeld in de derde ronde van het tennistoernooi in het Chinese Wuhan. De Roemeense nummer één van de wereld was in de tweede ronde niet opgewassen tegen Dominika Cibulkova.

De Slowaakse won de partij tegen Halep met 6-0 7-5.

Titelverdedigster Caroline Garcia vloog dinsdag ook uit het toernooi. De Française verloor met 6-3 6-7 (5) 6-7 (4) van de Tsjechische Katerina Siniakova.