KLM Open vanaf 2020 in Cromvoirt

Het KLM Open heeft een nieuwe gastheer voor de jaren 2020 tot en met 2022. Het internationale golftoernooi, onderdeel van de Europese tour, wordt dan afgewerkt op golfbaan Bernardus in Cromvoirt, ten zuidwesten van de Brabantse provinciehoofdstad Den Bosch.

Bernardus Golf is deze maand officieel geopend. De gloednieuwe baan is ontworpen door de gerenommeerde Amerikaanse architect Kyle Phillips en heeft achttien holes. ,,Wij zijn heel blij dat het KLM Open weer een nieuwe parel aan de historie van het toernooi kan toevoegen. Een top golfbaan die garant staat voor een ultieme uitdaging voor de spelers”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter.

De afgelopen jaren was golfbaan The Dutch in het Gelderse Spijk het decor van het KLM Open. De komende editie is de honderdste. Die wordt in september 2019 gehouden op The International in Amsterdam, onder de rook van Schiphol.