Medaille op WK volleybal kost dertien duels

Voor de Oranje-volleybalsters begint het WK in Japan zaterdag met een wedstrijd tegen Duitsland. Na de vierde plaats op de Spelen van Rio zetten speelsters en bondscoach Jamie Morrison in op een medaille. Het is een lange slopende weg. Want de finale, of de strijd om het brons, zou de dertiende partij zijn in een tijdsbestek van drie weken. ,,Het is een beest van een toernooi”, zei Morrison kort voor afreizen.

Het WK begint voor Nederland in groep A waar, behalve Duitsland, Japan, Argentinië, Kameroen en Mexico de tegenstanders zijn. De beste vier landen plaatsen zich voor de tweede ronde die in twee poules van acht landen wordt afgewerkt. De onderlinge resultaten uit de eerste ronde worden meegenomen en er wachten vier wedstrijden tegen teams uit groep D met normaal gesproken Brazilië en Servië. De beste drie landen gaan door in de ‘Final Six’ met twee poules van drie. Uit die groepen komen de vier halvefinalisten waarna op 20 oktober de strijd om het brons en de finale volgen.