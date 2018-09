Murray wint in Shenzhen na opgave

Andy Murray heeft na opgave van zijn Chinese tegenstander Zhizhen Zhang de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in Shenzhen.

Bij een stand van 4-2 in de derde set in het voordeel van Murray stopte Zhang ermee. Murray won de eerste set met 6-3. De tweede ging in de tiebreak naar Zhang, de Chinese nummer 340 van de wereld. In de beslissende set kon Zhang niet meer verder.

Murray speelt in de tweede ronde tegen de Belg David Goffin. Hij speelde in China zijn eerste wedstrijd sinds de US Open, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Murray is op weg terug na een heupoperatie die hij begin dit jaar onderging.