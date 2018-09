Tennisster Rus naar tweede ronde in Tasjkent

Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Tasjkent. De speelster uit Monster versloeg in de eerste ronde de Oekraïense Marta Kostjoek in twee sets: 6-4 6-3.

Rus speelt in de tweede ronde tegen de Sloveense Dalila Jakupovic, de nummer 85 van de wereld en als achtste geplaatst in Tasjkent. Ze troffen elkaar één keer eerder: in 2016 in het Duitse Aschaffenburg was Jakupovic de sterkste. De Sloveense verloor vorige week nog in de tweede ronde in Seoul van Kiki Bertens.