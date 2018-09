UCI akkoord over hervormingen

De internationale wielerunie UCI heeft een akkoord bereikt met de ploegen, renners en organisatoren over hervormingen in de wielersport. Er worden veranderingen doorgevoerd op het gebied van de kalender, verdeling van de ploegen en startrecht in grote rondes en klassiekers.

De wielerkalender bestaat vanaf 2020 uit drie categorie├źn: UCI WorldTour, UCI ProSeries en UCI Continental Circuits (de Continentale kalender). De WorldTour bestaat dan uit de drie grote rondes, andere rittenkoersen en 25 belangrijke eendagswedstrijden.

Net zoals dit jaar zullen er 18 WorldTeams zijn, die een licentie voor drie jaar krijgen. Die licenties worden gegeven op basis van 5 criteria: ethisch, administratief, financieel, organisatorisch en sportief. Met die hoekstenen kan een vergelijking gemaakt worden met kandidaten die willen toetreden tot de WorldTour. De drie beste ProTeams zullen ook mogen deelnemen aan de UCI Classics Series en aan andere koersen van de WorldTour. Op die manier wordt er flink gesnoeid in het aantal wildcards.