Van Vleuten: flauwgevallen bij dopingcontrole

De dag waarop Annemiek van Vleuten voor de tweede keer de wereldtitel tijdrijden veroverde was niet goed begonnen voor de Wageningse. Vroeg in de ochtend was ze flauwgevallen bij het bloed prikken. ,,Die mevrouw was niet zo fijn met prikken. Ze was met de naald aan het zoeken naar mijn ader. Het volgende moment werd ik wakker op de grond”, vertelde Van Vleuten na de huldiging in Innsbruck. ,,Ik wist niet meer wat er was gebeurd. Het was geen fijne start van de dag.”

Ze was er echt even niet goed van. ,,Ik heb er ook even van bij moeten komen. Ik ben naar mijn kamer gegaan en heb een aflevering van ‘Boer zoekt vrouw’ gekeken om weer rustig te worden. Gelukkig had ik nog wat tijd, maar je kunt er ook niet in blijven hangen. Bij topsport moet je met allerlei situaties kunnen omgaan.”