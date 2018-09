Dennis klasse apart bij WK tijdrijden

Tom Dumoulin is er niet in geslaagd zijn wereldtitel tijdrijden te prolongeren. De Australiër Rohan Dennis was op het gevarieerde parcours tussen Rattenberg en Innsbruck over ruim 52 kilometer veruit de snelste. Dennis kwam tot een tijd van 1.03.02. De strijd om het zilver was spannender: Tom Dumoulin haalde het net voor de Belg Victor Campenaerts. Het verschil met de winnaar bedroeg 1 minuut en 21 seconden. Dumoulin hield een halve seconde over op de Belg, de Europees kampioen.

Dennis had dit jaar al zes van de acht tijdritten waar hij aan de start stond gewonnen. Op een WK was hij nooit verder gekomen dan de vijfde plaats in 2014. De 28-jarige Australiër reed dit jaar nog voor BMC en zet zijn loopbaan volgend jaar voort bij Bahrain.

,,Vanaf mijn juniorentijd droom ik van een wereldtitel, maar het lukte me niet eerder. Dit geeft een ongelooflijk gevoel”, vertelde Dennis, die bij het eerste meetpunt (16 km) zoals verwacht de snelste was. Het verschil was slechts 9 seconden met Dumoulin, die de schade op de eerste 30 kilometer moest zien te voorkomen. Zijn tijd zou komen als het bergop zou gaan. Maar bij het tweede meetpunt, na 35 kilometer bovenop de klim, was de achterstand al een dikke minuut en de strijd in feite al beslist.

,,Ik overwoog om juichend over de finish te komen, maar heb dat toch maar niet gedaan. Je weet het nooit”, zei Dennis, die nog voor de top de Spaanse tijdritkampioen Jonathan Castroviejo, tweede op het EK, had ingehaald en dat daarna ook bij oud-wereldkampioen Vasil Kirijenka uit Wit-Rusland deed.

,,Ik ben niet heel verrast”, sprak de winnaar zelfverzekerd. ,,Ik had ook moed geput uit mijn optreden in de ploegentijdrit.” Met BMC werd hij daarin derde achter Quick-Step en Dumoulins Sunweb. Wilco Kelderman werd op meer dan 4 minuten zestiende. Jos van Emden moest zich tevreden stellen met de twintigste plaats.