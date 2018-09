Ericsson blijft bij Sauber als reserve

Marcus Ericsson is zijn racestoeltje bij Sauber kwijt, maar de Zweedse autocoureur blijft verbonden aan de Zwitserse renstal. Hij zal vanaf 2019 fungeren als reserve en krijgt een rol als ambassadeur van het Formule 1-team.

Het team maakte dinsdag bekend dat de Italiaan Antonio Giovinazzi vanaf 2019 de teamgenoot is van die andere nieuwkomer bij Sauber, de Fin Kimi Räikkönen.

Ericsson heeft er na dit seizoen vijf jaar opzitten in de Formule 1, waarvan de laatste vier jaar bij Sauber. Hij kan de achtste plaats in de Grand Prix van Australië in 2015 als beste resultaat overleggen. ,,Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen vijf jaar in de Formule 1 heb mogen rijden en ook trots dat ik Sauber heb mogen vertegenwoordigen. Ik was graag doorgegaan, maar begrijp ook dat het team grote kansen ziet met een topcoureur als Kimi Räikkönen”, aldus Ericsson.