Henk Grol is voortvarend aan het WK judo in Bakoe (Azerbeidzjan) begonnen. De ervaren Nederlander opende in de klasse van de zwaargewichten (boven 100 kilogram) met een ippon. Hij smeet binnen een minuut zijn Senegalese tegenstander Mbagnick Ndiaye op zijn rug.

De 33-jarige Grol, in het bezit van drie zilveren WK-medailles, treft in de tweede ronde de Tsjech Lukas Krpalek.