Meyer na slopend gevecht naar herkansingen

Judoka Roy Meyer heeft op de WK in Bakoe (Azerbeidzjan) zijn partij in de kwartfinales van de klasse boven 100 kilogram verloren. De zwaargewicht uit Breda vocht voor wat hij waard was tegen de Georgiër Goeram Toesjisjvili, maar ging in de derde minuut van de golden score alsnog op zijn rug. Meyer is nog niet uitgeschakeld en heeft nog kans op maximaal brons. Hij zal dan later woensdag wel in herkansingen moeten winnen.

De 27-jarige Meyer won in de eerste ronde met de nodige moeite van de Tunesische reus Faicel Jaballah. Pas in de extra tijd (golden score) kreeg hij de winst toebedeeld na een derde straf voor zijn tegenstander. In de derde ronde nam Meyer zijn Servische tegenstander Zarko Culum in een strakke houdgreep en gaf niet meer af.

Het duel met Toesjisjvili, de aanvoerder van de wereldranglijst, mondde uit in een slopend gevecht. De twee judoka’s waren aan elkaar gewaagd en Meyer had kansen, maar de Georgiër bleek een taaie. In de extra tijd liet de vermoeide Meyer zich alsnog verrassen.

Henk Grol, de tweede Nederlander in de klasse boven 100 kilo, was al na zijn tweede gevecht uitgeschakeld.