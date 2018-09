Tsjechische olympisch kampioen velt Grol

Henk Grol heeft zijn voortvarende start op het WK judo in Bakoe (Azerbeidzjan) niet kunnen doorzetten in de tweede ronde. De zwaargewicht (klasse boven 100 kilogram) verloor een enerverend gevecht van de Tsjech Lukas Krpalek en is uitgeschakeld.

Krpalek was niet de eerste de beste tegenstander. Hij is de regerend olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram, de categorie waarin Grol ook jarenlang uitkwam. De Groninger trok zich weinig aan van de status van de Tsjech en kwam op voorsprong in de partij. Maar met nog minder dan dertig seconden op de klok ging het toch mis; Krpalek bracht Grol via een handige beweging aan het wankelen en kreeg de Nederlander op zijn rug (ippon).

De 33-jarige Grol, in het bezit van drie zilveren WK-medailles, was het toernooi sterk begonnen. Hij smeet in de eerste ronde binnen een minuut zijn Senegalese tegenstander Mbagnick Ndiaye op de rug.