Zwaargewicht Meyer verliest in herkansingen

Judoka Roy Meyer heeft zijn kans op een bronzen medaille bij de WK in Bakoe (Azerbeidzjan) verspeeld. De zwaargewicht uit Breda verloor in de herkansingen van de klasse boven 100 kilogram van de Japanner Hisayoshi Harasawa, winnaar van olympisch zilver in Rio 2016.

De 27-jarige Meyer had de sterke Harasawa in de eerste dertig seconden bijna te pakken. De Japanner wankelde bij een aantal ferme aanvallen van de Nederlander. Na die energieke opening kreeg Harasawa meer vat op de partij en na ruim een minuut in de golden score sloeg hij toe met een worp, goed voor ippon.

Meyer won zijn eerste partij met de nodige moeite van de Tunesische reus Faicel Jaballah. In de derde ronde nam hij zijn Servische tegenstander Zarko Culum in een strakke houdgreep. Daarna volgde een slopend gevecht in de kwartfinales tegen de Georgiƫr Goeram Toesjisjvili, waarin Meyer eveneens in de golden score ten onder ging. Hij was daardoor aangewezen op de herkansingen.