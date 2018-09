Blaak rekent op andere rol op WK

Chantal Blaak kijkt met belangstelling uit naar het gebruikelijke teamoverleg van de Nederlandse wielervrouwen, voorafgaand aan de wereldtitelstrijd van zaterdag in Innsbruck. Een ding weet ze vrijwel zeker: de Zuid-Hollandse die vorig jaar in het Noorse Bergen verrassend de regenboogtrui veroverde, zal niet opnieuw als de wegkapitein van de ploeg fungeren. ,,Ik denk zelf dat ik neutraal genoeg ben voor die rol, maar ik ga me niet opdringen. Het is best een lastige taak. Maar als de meeste meiden zeggen: ‘Chantal moet het doen’, dan stem ik ermee in. Ik heb echter niet het gevoel dat dat nu het geval is”, zegt de Berkelse uit het team van Boels-Dolmans.

Haar idee over de taakverdeling – de wegkapitein is het verlengstuk van de bondscoach in de koers – wordt gevoed door de sportieve rivaliteit binnen de nationale ploeg, die met Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen over twee topfavorieten voor het goud beschikt. Van der Breggen is ploeggenote van Blaak, terwijl Van Vleuten de enige renster is van Mitchelton-Scott. Daarnaast behoort ook selectielid Amy Pieters tot de formatie van Boels.

Hoewel Blaak niet direct als een grote kanshebster wordt beschouwd op het zware Oostenrijkse parcours, ziet de 28-jarige allroundster wel mogelijkheden voor zichzelf. ,,Het grote voordeel is dat ik geen druk voel. Het standaardzinnetje dat Annemiek afgelopen dagen al aanhaalde is ook voor mij van toepassing: ‘Ik heb al een wereldtitel, er is geen druk.’ Het parcours is bovendien niet het meest ideale voor mij. De eerste klim is net wat te lastig voor me, maar op de finale-klim – niet dat ik daar met de besten omhoog zal rijden – word ik er ook niet volledig afgereden. Ik kan eraan blijven hangen of steeds net erna terugkomen. Het klimmen gaat me goed af. Maar een echt meetmoment in een grote eendaagse koers heb ik dit seizoen nog niet gehad. Ja, de Strade Bianche, daar werd ik netjes vierde. Die race is minder lang, maar de hellingen zijn er wel weer steiler dan hier.

,,Weet je, dit dit is een wereldkampioenschap waarop alles mogelijk is. Ik acht me niet geheel kansloos. Om te winnen moet je het soms anders aanpakken.’’ Met een knipoog naar de editie van 2017: ,,Een ronde eerder wegrijden of zo.”