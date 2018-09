Bondscoach Arens: er zit nog veel rek in

Bondscoach Maarten Arens blikt ,,blij” terug op het WK judo in Bakoe, waar TeamNL eenmaal zilver en twee keer brons won. ,,We hebben jaren achter de rug dat het aanmerkelijk minder ging. Nu zit er weer rek in onze nationale teams”, verklaarde hij tegen de NOS. ,,Met Guusje Steenhuis hadden we zelfs bijna weer een wereldkampioen gehad, voor haar had er met een beetje mazzel meer in gezeten dan zilver. Maar er stond echt een team hier. We hebben het heel goed gedaan.”

Richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio denkt Arens dat de kansen voor Oranje op nog meer succes alleen maar zullen toenemen. ,,We hebben meer kansen gehad op eremetaal. Die kansen moeten medailles worden, dan is er nog meer mogelijk dan wat er nu is behaald. Het talent daarvoor hebben we. Vergeet bovendien niet dat we nog een paar goede judoka’s met blessures thuis hebben zitten. Ook die komen terug.”