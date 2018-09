Courier stopt als captain Daviscupteam Amerika

Jim Courier stopt na acht jaar als captain van het Amerikaanse Daviscupteam. De Amerikaanse bond maakte dat bekend. Courier nam het besluit al eerder, na de nederlaag van de Amerikaanse tennissers kortgeleden in de halve finale tegen Kroatië. ,,Ik heb de spelers en de staf toen laten weten dat het mijn laatste wedstrijd was”, verklaarde de 48-jarige oud-tennisser, die als speler twee keer de Daviscup won met Amerika (in 1992 en 1995).

Courier won in zijn carrière ook twee keer de Australian Open en twee keer Roland Garros. ,,Het was een eer en voorrecht Amerika te vertegenwoordigen als speler en captain. Nu zie ik ernaar uit het Amerikaanse team vanaf de kant toe te juichen”, aldus Courier, die als captain de Daviscup nooit won, maar wel twee keer tot de laatste vier reikte. Amerika is volgend jaar rechtstreeks geplaatst voor de finaleweek van de Daviscup nieuwe stijl. Achttien landen strijden volgend jaar november in Madrid om de trofee.