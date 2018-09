Gemengde judoploeg naar kwartfinales WK

De Nederlandse judoploeg heeft op de WK in Bakoe de kwartfinales gehaald van de landenwedstrijd. Oranje versloeg Oezbekistan met 4-1 en treft nu het verenigde team van Noord- en Zuid-Korea. De Koreaanse mannen en vrouwen waren Roemenië in de eerste ronde met 4-0 de baas.

Sanne van Dijke verloor de eerste partij, in de klasse tot 70 kilogram. Dankzij overwinningen van Noël van ’t End (-90), Marhinde Verkerk (+70), Roy Meyer (+90) en Dewy Karthaus (-57) boekte de Nederlandse ploeg alsnog een overtuigende zege op Oezbekistan.

Verkerk pakte eerder in de week brons in de klasse tot 78 kilogram. Voor Guusje Steenhuis was er zilver in die klasse, Juul Franssen veroverde brons bij de -63 kilogram.