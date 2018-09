Handbalsters veel sterker dan Japan

De Nederlandse handbalsters zijn een tweeluik tegen Japan overtuigend begonnen. Oranje won in Eindhoven met 38-26. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Helle Thomsen al met 18-10.

Japan was eind vorig jaar nog een geduchte tegenstander in de achtste finales van het WK in Duitsland. Het Nederlands team wist pas in de verlenging het verschil te maken (26-24). De handbalsters zouden uiteindelijk brons pakken.

In december is het EK in Frankrijk en de ploeg van Thomsen is daar opnieuw kandidaat voor een medaille. De wedstrijden tegen Japan vormen de start van de voorbereiding. Thomsen liet in het eerste duel haar sterkste speelsters weer aan elkaar wennen. Het leidde tot een spervuur aan doelpunten, met een glansrol voor Nycke Groot, die in de eerste helft acht keer scoorde.

De spelverdeelster maakte er in de tweede helft nog eens zes, waarmee haar totale aantal treffers op veertien kwam. Dat was een persoonlijk record voor Groot in een interland. Debbie Bont scoorde vijf keer, Laura van der Heijden wierp vier keer raak.

Het Nederlands team telt inmiddels twee moeders, Estavana Polman en Maura Visser. Laatstgenoemde beviel in maart van dit jaar van een dochter. Visser miste vanwege haar zwangerschap het WK in Duitsland en maakte tegen Japan haar rentree. Ze wist één keer te scoren.

De tweede oefenwedstrijd tegen Japan is vrijdag, eveneens in Eindhoven. Thomsen heeft al aangekondigd dat dan de tweede keus en aankomend talent zich mag laten zien. In voorbereiding op het EK wil de Deense alle speelsters uit de brede selectie in actie zien. Oranje veroverde twee jaar geleden op het EK in Zweden zilver.