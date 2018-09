Judoploeg kansloos tegen Korea op WK

De Nederlandse judoploeg heeft op de WK in de kwartfinales van de gemengde landenwedstrijd moeten buigen voor Korea. Oranje was in Bakoe kansloos in de duels met de mannen en vrouwen uit het gecombineerde Koreaanse team: 0-4. Via de herkansingen kan Nederland nu nog proberen brons te pakken. De judoploeg, die de dag begon met een zege van 4-1 op Oezbekistan, moet dan eerst afrekenen met gastland Azerbeidzjan.

Frank de Wit (-90 kilogram) belandde in de golden score op zijn rug. Guusje Steenhuis, die dinsdag zilver pakte in de klasse tot 78 kilogram, moest het afleggen tegen Mi-jin Han in de categorie voor judoka’s boven 70 kilogram. Roy Meyer voerde bij de zwaargewichten lang de boventoon in zijn partij tegen Min-jong Kim, maar ook hij werd in de golden score op zijn rug gegooid. Dewy Karthaus kon de dreigende uitschakeling niet meer voorkomen. De lichtgewicht (-57 kilogram) verloor van Jin A Kim.